سائرون: الشعب يرفض وزراء الاحزاب وعلى عبد المهدي استبدالهم

بين النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الجمعة، ان الشعب بات يرفض حكومة الاحزاب، ماينبغي على رئيس الوزراء استبدال كابينته بشخصيات مستقلة وليست تابعة للكتل السياسية، لافتا الى ان الحكومة والبرلمان ستخضع لارادة الشعب وتحقق متطلباته وتنهي ملف المحاصصة.

وقال عليوي في تصريح صحفي، ان “طلبات الشعب يجب ان تنفذ من الحكومة والبرلمان وخاصة مايتعلق بالملفات الخدمية وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل وفتح باب الاستثمار”.

واضاف ان “الشعب اليوم يرفض المحاصصة السياسية والمطلوب من رئيس الوزراء اجراء تغييرات في كابينته وابعاد الشخصيات التي تنتمي للاحزاب واستبدالهم بمستقلين”.

وبين ان “جميع الاحزاب سترضخ لارادة الشعب وتتقبل استبدال عناصرها بشخصيات مستقلة بعيدة عن التحزب، حيث ان الخطأ بدأ منذ البداية عندما سمح رئيس الحكومة بمشاركة الاحزاب السياسية في الكابينة الوزارية”.

واوضح ان “الحكومة والبرلمان امام ضغط جماهيري كبير، ويجب تصحيح الاخطاء ومسار الحكومة وتجريدها من المحاصصة السياسية والمجيء بشخصيات تشعر بمعاناة المواطن”.