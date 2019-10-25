حشد الانبار يكشف عن وجود ارهابيين بين صلاح الدين ونينوى

اقر مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار عن وجود خلايا لإرهابي داعش بالقرب من حدودها بين محافظتي صلاح الدين ونينوى غربي المحافظة.

وقال المصدر ان “المناطق الصحراوية الممتدة من حدود محافظة الانبار باتجاه محافظتي صلاح الدين ونينوى تحوي على خلايا لإرهابي داعش وبأعداد كبيرة ما دعا القوات الامنية وبإسناد من طيران الجيش الى تكثيف العمليات العسكرية لتعقب خلايا التنظيم الاجرامي في تلك المنطقة للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”.

واضاف ان “معلومات استخباراتية اكدت وجود اعداد كبيرة من ارهابي داعش في المناطق الصحراوية التي تربط المناطق الغربية بمحافظتي صلاح الدين ونينوى وان هنالك خشية من ازدياد اعدادهم بالتزامن مع ورود معلومات تفيد بإطلاق سراح عدد كبير من معتقلي ارهابي داعش في السجون السورية”.

وبين ان “قيادات امنية استطلعت جويا تلك المناطق واقرت بوجود خلايا لعصابات داعسش الاجرامية في تلك المناطق يختبئون داخل انفاق سرية ومضافات “