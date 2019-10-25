الامام المفدى السيد علي السيستاني: الاعتداء على عناصر الامن والاضرار بالممتلكات يتنافى مع سلمية التظاهرات

أكد المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي الحسيني السيستاني، الجمعة، أن الاعتداء على عناصر الامن والاضرار بالممتلكات يتنافى مع سلمية التظاهرات.

ونقل ممثل المرجع الاعلى في محافظة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلاء اثناء خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بيان موجه من المرجع الالى بشأن التظاهرات وتابعتها السومرية نيوز، إن "الاعتداء على عناصر الأمن برميهم بالأحجار أو القناني الحارقة أو غيرها والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب مما لا مسوّغ له شرعاً ولا قانوناً".

وأضاف الامام المفدى ، أن تلك الأعمال "تتنافى مع سلمية التظاهرات وتبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرّض الفاعلين للمحاسبة".