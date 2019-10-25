السيد حسن نصر الله: دعونا المتظاهرين لعدم السماح للاحزاب بركوب موجة الحراك

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، الجمعة، أن الحراك في لبنان فرض على الحكومة أن تقرّ ميزانية خالية من الضرائب وبلا عجز مالي، مبيناً :"دعونا المتظاهرين لعدم السماح للاحزاب بركوب موجة الحراك".

وقال السيد نصر الله في كلمة إن "الحراك الشعبي عابر للطوائف والمناطق ويعبر عن آلام الناس"، موضحاً :"قلت إن هذا الحراك الشعبي ليس خاضعاً لأي حزب أو سفارة".

وأضاف :"إذا شارك حزب الله في الحراك فسيتخذ مساراً آخر ومصلحة الحراك أن يبقى بعيداً عن الأحزاب"، مؤكداً ان "بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول من اليوم الأول، إنني هددت المتظاهرين".

وتابع السيد نصر الله، :"دعونا المتظاهرين إلى عدم السماح للأحزاب بركوب موجة الحراك واستغلالها"، موضحاً أن "ما حصل في الأيام الأولى للحراك حقق إيجابيات كثيرة".

وبيّن، أن " الإيجابيات التي حققها الحراك يجب أن يتم حفظها ومسؤولية الجميع الحفاظ عليها"، مبيناً أن "الحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب وبلا أي عجز مالي".

ولفت نصر الله، إلى أن "إنجاز الحراك حول الموازنة ليس صغيراً بل هو مهم جداً"، مشدداً أنه "تحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية".