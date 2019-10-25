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النائب نعيم العبودي : خطبة المرجعية أفشلت مخطط من أرادوا حرف التظاهرات


اكد المتحدث باسم عصائب أهل الحق النائب عن صادقون نعيم العبودي، الجمعة، ان خطبة المرجعية أفشلت مخطط بعض الذين أرادوا حرف التظاهرات عن سلميتها.

وذكر العبودي، في تغريدة عبر تويتر، أن “خطبة المرجعية اليوم وضعت النقاط على الحروف، وأفشلت مخطط بعض الذين أرادوا حرف التظاهرات السلمية الى العنف”.

وأشار الى أن “أمن البلد واستقراره، امانة في اعناقنا جميعاً، وحقوق المتظاهرين السلميين واجب على الحكومة ان تحققه”.

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