الداخلية: عدد الاصابات في صفوف القوات الامنية بلغت 68 اصابة

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اصابة 68 منتسبا من القوات الأمنية في التظاهرات اليت انطلقت اليوم ببغداد وعدد من المحافظات.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح صحفي، "نشيد بدور الاعلام الوطني بنقل احداث التظاهرات"، مؤكدا أن "القوات التي تعاملت مع المتظاهرين هي قوات حفظ القانون حصرا، وهناك تعاون كبير معهم، ما ساعدنا بتشخيص المندسين".

وأضاف المحنا، "عدد الاصابات في صفوف القوات الامنية بلغت 68 اصابة"، لافتا الى أن الوزارة "لا تتدخل في تحديد اي مكان للتظاهر ومهمتها حماية المتظاهرين في اي مكان من محافظات البلاد".

وبدء المواطنون منذ مساء امس الخميس، بالتوافد الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ليصلوا، صباح اليوم الجمعة، الى آلاف المتظاهرين، لتنطلق تظاهرة كبيرة في الساحة والمناطق القريبة منها للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على البطالة.