رئاسة مجلس النواب تصدر توجيها الى فوج حماية المجلس

أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الجمعة، على أهمية إجراء إصلاحات حكومية سريعة والإستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين وفق سقوف زمنية محددة، فيما اصدر توجيها الى فوج حماية المجلس للتعامل المسؤول مع المتظاهرين في حال وصول التظاهرات الى بناية المجلس.

وقال في بيان في بيان، "وجهنا آمر فوج حماية مجلس النواب بالتعامل المدني المسؤول مع المتظاهرين وحمايتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان، في حال وصول التظاهرات الى بناية المجلس وعدم مواجهتهم بالعنف".

وطالب الحداد، المتظاهرين بـ"الحفاظ على سلمية التظاهرة، وعلى المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة"، داعيا الحكومة الى "التعامل الجدي مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الواقع الخدمي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل للشباب".

وأشار الحداد الى أن "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور والقوانين"، مشددا على "ضرورة تأمين سير المظاهرات بما يؤمن سلمية التظاهرة وحماية أرواح المتظاهرين".