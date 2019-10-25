مجلس الانبار: مدن المحافظة لم تشهد تجمعات او تظاهرات

أعلن مجلس محافظة الانبار، الجمعة، عدم وجود اي تظاهرة او تجمع جماهيري، مؤكدا استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة .

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث صحفي، إن "عموم مدن الانبار لم تشهد اي تظاهرة او تجمع جماهيري وان الاوضاع الامنية مستقرة بالتزامن مع انتشار امني كثيف للقطعات العسكرية وصولا الى المنافذ الحدودية مع الدول الثلاثة السعودية والاردن وسوريا ".

واضاف الدليمي ان" الحياة في عموم مدن الانبار طبيعية ولا يوجد اي تقييد في حركة الاشخاص والعجلات وان الطرق بين مدن المحافظة مفتوحة ولم تشهد تلك المناطق اي اجراءات امنية تحد من حركة المواطنين ،

مبينا ان" القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة على كافة المنافذ الحدودية للحيلولة دون تسجيل اي خرق امني ، موضحا ان" القوات الامنية تقوم بمهام حفظ امن واستقرار كافة مناطق مدن الانبار بالتعاون مع المواطنين".