الأخبار

مجلس الانبار: مدن المحافظة لم تشهد تجمعات او تظاهرات


أعلن مجلس محافظة الانبار، الجمعة، عدم وجود اي تظاهرة او تجمع جماهيري، مؤكدا استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة .

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث صحفي، إن "عموم مدن الانبار لم تشهد اي تظاهرة او تجمع جماهيري وان الاوضاع الامنية مستقرة بالتزامن مع انتشار امني كثيف للقطعات العسكرية وصولا الى المنافذ الحدودية مع الدول الثلاثة السعودية والاردن وسوريا ".

واضاف الدليمي ان" الحياة في عموم مدن الانبار طبيعية ولا يوجد اي تقييد في حركة الاشخاص والعجلات وان الطرق بين مدن المحافظة مفتوحة ولم تشهد تلك المناطق اي اجراءات امنية تحد من حركة المواطنين ،

مبينا ان" القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة على كافة المنافذ الحدودية للحيلولة دون تسجيل اي خرق امني ، موضحا ان" القوات الامنية تقوم بمهام حفظ امن واستقرار كافة مناطق مدن الانبار بالتعاون مع المواطنين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عبد المهدي: استقالة الحكومة الان بدون بديل معناه ترك البلاد للفوضى
رئاسة مجلس النواب تصدر توجيها الى فوج حماية المجلس
مجلس الانبار: مدن المحافظة لم تشهد تجمعات او تظاهرات
الاعلام الامني: القبض على مسلح يطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين
المرجعية تدعو لالغاء الامتيازات والقضاء على الفساد والعدل بتوزيع التعيينات
نص بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني حول التظاهرات
عبد المهدي: نحن امام ازمة نظام لم تدركها القوى السياسية والدولة
عبد المهدي يصدر توجيهاً بشأن "المتجاوزين"
مكتب رئيس الوزراء ينفي علاقة مديره ابوجهاد بموضوع المتظاهرين
اغتيال رئيس مجلس ابو صيدا ونجله وأحد اقربائه بهجوم مسلح في ثاني حادث اليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك