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مكتب رئيس الوزراء ينفي علاقة مديره ابوجهاد بموضوع المتظاهرين


نفى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، علاقة مديره ابوجهاد بموضوع المتظاهرين.

وقال المكتب في بيان ان "ماتضمنه مقال نشرته مجلة فورين بوليسي وقناة الحرة الأميركيتين عن علاقة مدير المكتب محمد الهاشمي ابوجهاد بموضوع المتظاهرين، عار عن الصحة".

واضاف ان "ان ادعاء كاتب المقال بوجود دور لمدير مكتب رئيس الوزراء بالاحداث التي رافقت التظاهرات غير صحيح"، مبينا ان "التاريخ الذي يشير اليه كاتب المقال وهو الثالث من تشرين الاول دليل على ان معلوماته مفبركة وكاذبة لأن مدير المكتب كان بهذا التاريخ مكلفا خارج العراق بمهمة حكومية ب‍المملكة العربية السعودية وفي المملكة المتحدة ولم يباشر عمله إلا بتاريخ السادس من الشهر نفسه".

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