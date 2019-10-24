اغتيال رئيس مجلس ابو صيدا ونجله وأحد اقربائه بهجوم مسلح في ثاني حادث اليوم

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باغتيال رئيس مجلس ناحية ابو صيدا بمحافظة ديالى، مع نجله وأحد اقربائه بهجوم مسلح في ثاني حادث من نوعه خلال ساعات.

وقال المصدر، ، إن مسلحين مجهولين فتحوا نار اسلحتهم، ظهر اليوم، تجاه رئيس مجلس ناحية ابو صيدا في محافظة ديالى سعد صريوي ونجله وأحد اقربائه اللذان كانا برفقتهما، ما اسفر عن مقتلهم في الحال".

واشار المصدر، الى أن قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه الذي يستهدف مسؤولي الناحية، خلال ساعات قليلة، اذا اطلق مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم، ظهر اليوم الخميس، تجاه مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما سافر عن مقتله في الحال.