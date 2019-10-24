الأرجل الثلاثة لكرسي الفساد..!

احمد لعيبي

الاحزاب السنية والكردية ..هل هي فاسدة مثل الاحزاب الشيعية ام إنها لم تكن جزءآ من الفساد والمحاصصة ؟

هل هناك زعيم كردي بعيد عن الاتهام؟!

هل هناك زعيم سني بعيد عن الاتهام؟!

مرة محمود المشهداني الله يذكره بالخير كال معقبآ على محاولة عزله الاولى من رئاسة البرلمان (احنه اجينه بصفقة اني ونوري وجلال لو نطلع كلنا ..لو نبقى كلنا ..)

ليس دفاعآ عن الاحزاب الشيعية التي لم تقدم شيئا لابناء جلدتها طيلة ١٦عام من الفقر والجوع والازمات المتعاقبة ..

لكن الزعماء السنه والكرد شركاء بالفساد والجوع والقتل والكوارث التي حدثت ولازالت تحدث..وان منظومة الفساد والمحاصصة كاعدة على ٣رجلين كما يقال شيعة وسنه وكرد..

اقول قولي هذا واعوذ بالله من شر القناص الخناس الذي يوسوس في رؤوس وصدور الناس..

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