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أمانة مجلس الوزراء: تعيين أكثر من 1400 من حملة الشهادات العليا في وزارات عدة


أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، تعيين أكثر من 1400 من أصحاب الشهادات العليا في عدة وزارات، مؤكدةً استحصال موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الضوابط التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان لتوزيع قطع الأراضي السكنية ضمن مبادرة المشروع الوطني للإسكان.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث صحفي، إنه "ضمن الاجراءات التي تتخذها الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ حزم الإصلاحات الصادرة مؤخراً، والمتعلقة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، تم تعيين أصحاب الشهادات العليا بواقع: ٩٣٥ في وزارة التربية، ١٠٠ التعليم العالي، ١٠٨ الإسكان والإعمار، ٢٩١ الثقافة والآثار"، لافتاً إلى "استمرار إرسال قوائم بأسماء المهندسين إلى وزارة الدفاع، البالغ عددهم (١٠٠٠) تباعاً".

وأشار مجيد، إلى "انتهاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من إعداد القوائم الخاصة بفئات المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة، لغرض البدء بتوزيع قطع الأراضي السكنية في المحافظات، وبحسب الرقع الجغرافية ومسقط الرأس".

وأضاف مجيد، أنه "فيما يخص تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩، الخاص بمبادرة المشروع الوطني للإسكان، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، على الضوابط التي وضعتها وزارة الاعمار والاسكان لتوزيع قطع الأراضي السكنية".

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أمانة مجلس الوزراء: تعيين أكثر من 1400 من حملة الشهادات العليا في وزارات عدة
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