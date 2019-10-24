الأمن الوطني يؤكد الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي

اكد مجلس الامن الوطني، الاربعاء، الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي.

وقال مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس الامن الوطني عقد اجتماعا، مساء امس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي".

واضاف ان "المجلس اكد الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي، وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".

وتابع ان "المجلس شدد على وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي"، لافتا الى "اهمية الدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار".