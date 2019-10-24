الحلبوسي يزور روسيا أواخر الشهر الحالي

كشف السفير الروسي لدى العراق مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيقوم بزيارة رسمية لروسيا في نهاية شهر تشرين الأول الحالي.

وقال السفير ماكسيموف، لوكالة سبوتنك الروسية، "من المقرر أن يزور رئيس مجلس النواب العراقي، محمد حلبوسي، روسيا في نهاية شهر أكتوبر الجاري".

وأضاف ماكسيموف، قائلا: "يجري العمل على إجراء اتصالات على مستوى رؤساء اللجان البرلمانية وكذلك الأحزاب السياسية بين البلدين للتحضير للزيارة".

كما أشار الدبلوماسي إلى أن "المشاورات الدورية بين السلطات التشريعية في البلدين جارية على قدم وساق بين موسكو وبغداد".