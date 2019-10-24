النزاهة: الحكم بالسجن المؤبد لمزوري عملة عراقية في بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الخميس، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ اثنين من مُزوِّري العملة العراقية في القضية التي حققت فيها وأحالتها للقضاء، مُبيِّنةً ضبط المطبعة المستخدمة في عملية التزييف، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى "إقدام المُدانين اللذين ضُبِطَا داخل مطبعة على تزييف العملة العراقية بقصد ترويجها، لافتة إلى ضبط مكائن طباعة ومكائن تقطيع الورق وكميات كبيرة من ورق الطباعة المخصص للتزييف تم جلبها من الصين، فضلاً عن مبلغ مزيف من فئة خمسة وعشرين ألف دينار قدره (375,000,000) مليون دينار".

وأكدت الدائرة أنَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانوني للبنك المركزي العراقي الذي طلب الشكوى بحق المتهمين، فضلاً عن إفادات الشهود وقرينة هروبهما عن وجه العدالة، أصدرت حكمها استناداً إلى أحكام المادَّة 281 بدلالة المادة 282 من قانون العقوبات".

وتضمن قرارُ الحكم الغيابي القاضي بالسجن المؤبد للمدانين، إصدارَ مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقهما، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (البنك المركزي العراقي) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة، وتأييد الحجز على أموالهما المنقولة وغيرالمنقولة