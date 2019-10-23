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مجلس النواب: لم نستلم أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة


أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة القادمة وبحسب الموعد المقرر ستعقد يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري.

وذكرت الامانة في بيان ، انه "سبق وأن حددت رئاسة مجلس النواب بالاتفاق مع رؤساء الكتل مواعيد عقد الجلسات لشهر تشرين الأول وبما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعقد 8 جلسات شهريا، مع مراعاة مواعيد زيارة أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضافت أن "الجلسة القادمة وبحسب الموعد المقرر ستعقد يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري، وستخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين، ومناقشة التقرير النهائي الحكومي الخاص بالتحقيق بالاعتداءات على المتظاهرين، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين".

وأوضحت الامانة، أنه "لم يرد إلى رئاسة مجلس النواب حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة".

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