العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن القوات الأميركية التي دخلت العراق

أكدت قيادة العمليات المشتركة،، أن القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت على الموافقة لدخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق، مشيرةً إلى عدم وجود موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق.

وقالت القيادة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام والوكالات الخبرية تناقلت تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأميركية من سوريا باتجاه العراق".

وأوضحت القيادة، أن "جميع القوات الأميركية المنسحبة من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتنقل إلى خارج العراق"، مؤكدةً: "لا توجد أية موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".

وكانت وكالة أنباء "رويترز" أفادت، اول أمس الاثنين، بأن قوات أميركية عبرت إلى العراق من سوريا من خلال معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك.