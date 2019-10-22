البرلمان يتسلم اﺳﻤﺎء اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ والمناصب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﺒﺖ المقبل

ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ارﺳﺎل اﺳﻤﺎء اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ والمناصب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻰ البرلمان ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ المقبل، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﻨﻮي ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻋﺪم اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ المناصب.

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن رﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ارادة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ حسين ﻋﺮب قوله ان "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم للبرلمان اي اﺳﻤﺎء ﺗﺨﺺ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، اﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﻳﻮم 62 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ اي ﺑﻌﺪ يومين ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء المدة المحددة ﻟﺤﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ".

واﺿﺎف ان "رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺪ ﻳﺮﺳﻞ اﺳﻤﺎء اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ المقبل، وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اذا ارﺳﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﻤﺎء ﻓﺎن البرلمان ﺳﻴﺤﺘﺎج اﻟﻰ 84 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﺟﻴﺪا وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻴﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ".

واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻋﺮب "اﻧﺠﺎز ﻣﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه المحدد، ﺧﺎﺻﺔ ان ﻫﻨﺎك بطئ ﻓﻲ ﻫﺬا الموضوع"، ﻣﺆﻛﺪﴽ ان "ﻳﻮم 42 ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺪ اﺧﺮ ﻳﻮم لممارسة ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب المناصب وﻛﺎﻟﺔ، اذ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻤﻘﺪورﻫﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اي ﻛﺘﺎب او ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ".

وتابع ان "اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ ﻫﺬه المناصب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﺬا ﺷﻲء ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ اذ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻮاب ﻋﺎزﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ"، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺎﺻﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ".