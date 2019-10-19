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حريقان وسط بغداد وانقاذ نساء واطفال


افاد مصدر امني، السبت، بأندلاع حريقين وسط العاصمة بغداد، فيما تم انقاذ نساء واطفال.

وقال المصدر ان "حريقا اندلع في محل ومخزن كهربائيات بمنطقة شارع الرشيد وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر انه "تم انقاذ امرأة وطفلين من شقة سكنية اعلى المحل والمخزن المحترق"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق".

وفي سياق متصل، اكد المصدر ذاته ان "حريقا اندلع داخل شقة في الطابق الرابع مقابل بدالة العلوية"، لافتا الى انه "تم اخماد الحادث من قبل الفرق مع اجراء عمليات تبريد بعد انقاذ عائلة بالكامل دون اية خسائر".

 

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