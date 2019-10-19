عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي: خطة هذا العام للزيارة الاربعينية تميزت بالعمل الاستخباري الكبير

كشفت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي،، بان "خطة هذا العام تميزت بتواجد مكثف للجهود الفنية والاستخبارية

وقال قائد العمليات، الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اللواء علي الحمداني، في بيان حصلت عليه "العهد نيوز"، "ان الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية لهذا العام تميزت بالعمل الاستخباري والجهد الفني الذي خفف العبء على القوات الامنية بمختلف تشكيلاتها والذي جعل الخطة تسير بانسيابية عالية".

واضاف الحمداني "ان مشاركة الحشد الشعبي بقوة هذا العام اثمر بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في محافظات الفرات الاوسط عن سير الخطة بشكل جيد ولم تسجل اي خروقات امنية".

واشار الى ان التحديات التي واجهت الزيارة هذا العام كانت كبيرة الا ان الجهود كانت بشكل اكبر واوسع تمكنت لغاية الان من التغلب على جميع تلك التحديات وتنفيذ مفردات الخطة بشكل اريحي للزائرين في جميع المحافظات.