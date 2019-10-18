مستشار الرئيس القانوني يكشف فقرات المؤتمر الوطني الذي دعا اليه صالح

كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، امير الكناني، اليوم الجمعة، فقرات المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، "برهم صالح".

وقال الكناني في تصريح صحفي، ان "التعديلات الدستورية لا يمكن لرئاسة الجمهورية ان تجريها، الا من خلال مؤتمر وطني"، مبينا، ان" سعي رئيس الجمهورية الى فتح الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الأكاديمية، اضافة إلى أهمية رأي المرجعية الدينية، لمراجعة اهم المواد التي عادة ما تكون هي العائق في بناء الدولة".

وأضاف الكناني ان "الحوار سيناقش، هل النظام البرلماني هو الأفضل ام النظام الرئاسي، والعلاقة ما بين المركز والاقليم من جانب الثروات، وكيفية توزيعها، خصوصا النفط، وكذلك ستتم مناقشة صلاحيات المحافظات، وماهي صلاحيات المركز، وقضية مجالس المحافظات، وانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل الشعب ام سيكون من خلال مجلس المحافظة وفق الالية الحالية".

واوضح، ان "هذه التعديلات تحتاج الى مدة زمنية تصل الى أشهر لعدم سهولة آليات تعديل الدستور".

واكد، ان "رئيس الجمهورية عازم الى تعديل بعض الفقرات باعتبار انه تم تشخيص كثير من الحالات التي تستوجب هذا التعديل".

وأشار الى ان "رئيس الجمهورية تبنى مواضيع أخرى تخص الهيئات المستقلة التي أشار اليها الدستور لتوضيحها وتشرع بقانون"، مبينا ان" الكثير من المحاور تتعلق بقضية تعديل الدستور".