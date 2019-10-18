الداخلية تكشف تفاصيل الحريق الذي اندلع جنوبي بغداد

كشفت وزارة الداخلية، الجمعة، تفاصيل الحريق الذي اندلع في سوق جنوبي بغداد، مؤكدة أن الحريق كان في محال لبيع العطور.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان إن "فرق الدفاع المدني تكافح حريقا نشب في عدد من المحال المخصصة لبيع العطور والاقمشة، في سوق حي العامل جنوب غربي العاصمة بغداد".

وأضاف "٧ فرق اطفاء باشرت باخماد الحادث في الوقت الحالي".

وافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في منطقة سوق حي العامل جنوبي بغداد.