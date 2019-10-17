حشد الانبار : تدمير أكثر من 13 مضافة لمجرمي داعش شمالي الرمادي

أفاد القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي، اليوم الخميس، أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير أكثر من 13 مضافة لخلايا داعش الارهابي بعملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة شمالي مدينة الرمادي.

وقال العبيدي في تصريح صحفي أن "القوات الأمنية من قيادة قوات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بحملة أمنية استباقية استهدفت منطقة بحيرة الثرثار والمناطق الصحراوية القريبة من الجزيرة شمالي مدينة الرمادي بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عدد من مضافات خلايا مجرمي داعش في المناطق المستهدفة".

وأضاف العبيدي أن القوات الأمنية تمكنت من تدمير أكثر من 13 مضافة لخلايا مجرمي داعش دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

مبينا أن الحملة تهدف إلى تدمير كافة مواقع ارتكاز خلايا مجرمي داعش في المناطق الصحراوية و أن حملة تعقب خلايا مجرمي داعش في المناطق المحررة مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الأمنية المشرفة على الملف الأمني في الأنبار"