اعلنت منظمة اليونسكو، الخميس، بدء أعمال تثبيت الجزء المتبقي من مئذنة الحدباء التاريخية التي فجرها تنظيم "داعش" الارهابي في 2017.

وقالت المنظمة في بيان إنه "تجري الان الأعمال الإنشائية وبطريقة احترافية ودقيقة لتثبيت الجزء المتبقي من مئذنة الحدباء التاريخية التي يبلغ طولها 45 متراً والتي تم بناؤها منذ أكثر من 840 عاماً".

وأضافت أنه "تم تزيين المئذنة بالطوب الزخرفي على طول عمودها الاسطواني والقاعدة المربعة".

وفجر تنظيم "داعش"الارهابي في 2017، جامع النوري والمئذنة الحدباء في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.