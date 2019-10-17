أمن الحشد: نحن مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق

أكدت مديرية أمن الحشد الشعبي، الخميس، موقف الحشد وفصائله بعدم التدخل بشؤون الاحتجاجات، منوهةً بالقول "نحن مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق".

وقالت المديرية في بيان، إن "بعضُ وسائل الإعلام الغربيّة العاملة في العراق تناقلت معلوماتٍ عشوائية لا تستندُ على أي دليل أو بيّنة تتهمُ المديرية بقمع أبنائنا من المتظاهرين السلميين في الأحداث التي جرت في الأسبوعين الماضيين".

واكدت المديرية، أن "موقف الحشد الشعبي قيادةً وهيئة وفصائل، بعدم التدخل بشؤون الاحتجاجات، والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات الخارجية وحماية المقرات الرسمية"، مشيرة بالقول "إننا مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق".

وتابعت، "سيتم اتباع كل الطرق القانونية لردع أكاذيب الإعلام المُسيّر، ونهيب بالقرّاء الكرام عدم الانجرار وراء الأكاذيب التي تستهدف تخريب العلاقة بين المواطن ومؤسساته التي تحميه".