اعادة فتح طرق ورفع مواكب في مناطق ببغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن القوات الامنية اعادت فتح عدد من الطرق المغلقة، فيما اشار الى رفع مواكب حسينية في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن القوات الامنية اعادت، اليوم، افتتاح طريق منطقة الشعب والقناة، شرقي بغداد".

واشارت المصدر، الى "المباشرة برفع المواكب في منطقة العبيدي، باتجاه المشتل وبغداد الجديدة شرقي بغداد، تمهيدا لفتح الشارع امام المركبات".

وأغلقت القوات الامنية منذ نحو ثلاثة ايام بعض طرق العاصمة بغداد، بشكل جزئي لفسحها امام زوار اربعينية الامام الحسين (ع) المتوجهين مشيا على الاقدام الى مدينة كربلاء.