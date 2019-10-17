القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع القطع الأثرية وسط بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع القطع الأثرية وسط العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان إن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في الوزارة وبالتعاون مع استخبارات باب الشيخ القت، اليوم، القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع القطع الأثرية وسط العاصمة بغداد.

واشار الى أن القبض عليهم تم بالجرم المشهود أثناء قيامهم ببيع الاثار، مؤكدا أنه تم ضبط القطعة الأثرية بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للقضاء.