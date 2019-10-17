اعتقال اربعة متهمين بمذخر وضبط آلاف قناني الادوية منتهية الصلاحية في البصرة

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال اربعة متهمين في مذخر أدوية منتهية الصلاحية بالبصرة، مشيرة الى العثور على آلاف القناني من الادوية المخالفة لضوابط الاستيراد.

وقالت الوزارة في بيان إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في البصرة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على أربعة متهمين بالاشتراك مع دائرة صحة البصرة داخل مذخر للأدوية في مركز محافظة البصرة".

وأضافت الوزارة، أن "بداخله (المذخر) ثلاثة وعشرون الف قنينة من الأدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية ومخالفة لضوابط الاستيراد، وكذلك تم ضبط عجلة نوع براد تستخدم لنقل الأدوية"، مؤكدة أن "قاضي التحقيق قرر غلق المذخر وإحالة المتهمين للقضاء".