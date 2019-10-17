العمليات المشتركة: تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف باي واجب اثناء التظاهرات

نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، الانباء التي افادت بتدخل مديرية امن الحشد الشعبي باحداث التظاهرات، مؤكدة ان تشكيلات الحشد لم تكلف باي واجب اثناء تلك التظاهرات.

وقالت القيادة في بيان ، إن "بعض الوكالات الخبرية بثت خبرا تتهم مدير امن الحشد الشعبي بخصوص احداث التظاهرات، وبالوقت الذي ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا نؤكد ان تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف باي واجب اثناء التظاهرات".

وحذرت القيادة، بحسب البيان، "وسائل الاعلام التي تحاول ارباك الرأي العام بقصص مفبركة وغير دقيقة، ونهيب بإعلامنا الوطني بنقل الحقائق بمهنية وشفافية".