وزير الخارجية : سنأخذ عناصر داعش الارهابي العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل العراق

اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، عن استعداد العراق تسلم عناصر تنظيم "داعش" الارهابي العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل البلاد.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي الذي وصل بغداد، اليوم، "بحثنا مع الجانب الفرنسي مصير العناصر الإرهابية المحتجزة في الداخل السوري في ضوء العمليات العسكرية التركية".

واوضح أن "العراق مستعد لتسلم عناصر تنظيم داعش من العراقيين وعوائلهم لمحاكمتهم داخل العراق"، مؤكدا أن السلطات العراقية "تراقب مايجري في سوريا واتخذت اجراءات منع تسلل المقاتلين الاجانب الى الحدود".

واشار الى أن "عدد الدواعش في سوريا كبير جدا وجاؤا من 72 دولة"، مشددا "يجب العمل على انهاء وجود المقاتلين الاجانب في سوريا".