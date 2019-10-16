مصدر امني : اوضاع امنية حرجة تشهدها قرى الوقف شمال ديالى

أفاد مصدر امني ، اليوم الاربعاء، ان الاوضاع الامنية في قرى الوقف التابعة لقضاء المقدادية شمال شرق ديالى شهدت توترا كبيرا خلال الايام الماضية بعد استهداف نقطة امنية في قاطع ابي كرمة.

و قال المصدر ان الارهابيين المتواجدين في بساتين الوقف يحاولون بشكل مستمر استهداف الاجهزة الامنية الماسكة للارض مستغلين كثافة تلك البساتين.

و اضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "مناشدات الاهالي لم تجد اذانً صاغية ما دفع اهالي قرية ابي كرمة بالاعلان عن قرب هجرتهم و تركهم للقرية بعد ان استفحلت عمليات استهدافهم دون ايجاد حلول حقيقية تقضي على الارهاب بتلك المناطق".