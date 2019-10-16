اغتيال الصحافي الكردي ئامانج باباني بطريقة بشعة هو وزوجته وأطفاله بالسليمانية

أقدم مسلحون مجهولون، الاربعاء، على اغتيال أحد مقدمي البرامج في قناةNRT كردية مع عائلته في السليمانية.

وبحسب المعلومات الأولية (كما نشر موقع قناة أن أر تي) فان عملية الاغتيال التي نفذت اليوم، (16 تشرين الأول 2019)، طالت مقدم برنامج بلا حدود “ئامانج بابانى” مع أسرته بالكامل والمكونة من زوجته وطفله.

وقال مراسل موقع القناة نقلا عن شهود عيان، ان المجنى عليهم تعرضوا إلى اطلاقات نارية في الرأس فارقوا على اثرها الحياة مباشرة.

وأضاف مراسلنا، ان الاغتيال وقع أثناء تواجد المجنى عليهم بالقرب من “فاملي مول” في مدينة السليمانية.

ولم يصدر من السلطات الأمنية حتى الان أي بيان رسمي حول ملابسات الحادث.