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العمليات المشتركة تكشف عن عدد الدواعش العراقيين في سوريا


كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن أعداد عناصر تنظيم داعش الارهابي العراقيين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في حديث صحفي إن "قوات سوريا الديمقراطية لديها أعتى عناصر تنظيم داعش الارهابي وتمتلك ثلاثة سجون لهم".

وأضاف الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة قامت بإغلاق الحدود بشكل محكم بالتزامن مع انطلاق العملية التركية في الشمال السوري، وأرسلت تعزيزات عسكرية لمنع تسلل أي عناصر إرهابية إلى الأراضي العراقية".

وتابع الخفاجي، أن "قيادة العمليات المشتركة قامت بتسيير طائرات استطلاعية ونصب كاميرات حرارية وعمليات كثيرة على الحدود مع سوريا".

وكشف الخفاجي، عن "وجود 13 ألف إرهابي لدى قوات سوريا الديمقراطية، 1000 عنصر منهم هم من مختلف دول العالم، وألفي عنصر من الدول العربية، و 10 آلاف عنصر عراقي الأصل".

وأكد الخفاجي، أن "الحكومة العراقية تمتلك معلومات مؤكدة عن تواجد إرهابيين خطرين في هذه السجون"، لافتاً الى أن "الحدود مع سوريا لم تشهد تسلل أي عنصر من داعش إلى الأراضي العراقية حتى الان".

ونفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، "الأنباء التي تحدثت عن نقل عدد من الداوعش من سوريا إلى العراق".

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