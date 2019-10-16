نص رسالة رئيس الوزراء الى رئيس اللجنة العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، اللجنة العليا للتحقيق باحداث التظاهرات الأخيرة بادراج أي تسجيل ستعلق بما حدث في التظاهرات في محاضر التحقيق.

وجاء في نص الرسالة التي وجهها عبد المهدي "الى رئيس اللجنة الوزارية العليا نوري الدليمي:

لاستكمال التحقيقات يرجى تسلم اي تسجيل يأتي من اي مسؤول عسكري او مدني او مواطن يتعلق بالاحداث الاخيرة وان يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته اصوليا مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة".

وكانت الرئاسات الثلاث، وجهت الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، بمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "الرئاسات الثلاث عقدت اجتماعا، في قصر السلام ببغداد، شددت على إثره بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين في اطلاق النار واطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً".