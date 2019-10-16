الحشد ينفذ عملية امنية في ديالى

نفذت قوات الحشد الشعبي، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الارهابي شمال شرق ديالى .

وقال إعلام الحشد، في بيان اليوم الاربعاء، انه "بمشاركة ألوية الحشد (اللواء الاول و28 ومفارز مكافحة المتفجرات والاستخبارات) تم الشروع بعملية تفتيش وتطهير لمناطق عين الهلالي وصولا الى منطقة علي صغير شمال شرق ديالى".

وأضاف، أن "العملية انطلقت بمحورين الأول بدأ من تلال نفط خانه والمحور الثاني بمنطقة عين الهلالي لملاحقة فلول داعش الارهابي شمال شرق ديالى ضمن قاطع عمليات الحشد"