رئيس الجمهورية: سنرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، أنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، فيما أكد أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات.

وقال صالح خلال استقباله عدداً من شيوخ العشائر، بحسب بيان إن "مؤتمراً وطنياً سيعقد برعايتنا من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته"، مشدداً على أن "هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها".

وأضاف أن "الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم الأهلي وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة مما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاقهم النار على التظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

ولفت صالح الى "أهمية وجود إصلاح جوهري وجدي في بناء الدولة ومؤسستها"، معتبراً أن "الفساد الموجود هو أساس البلاء ولم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار".