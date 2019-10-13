لجنة إدارة الزيارات المليونية بكربلاء تنفي وجود قوة عسكرية أجنبية في المحافظة

نفت لجنة إدارة الزيارات المليونية في كربلاء، الاحد، وجود قوة عسكرية أجنبية في المحافظة، مؤكدة أن من يقوم بحماية الزائرين هم الجيش العراقي والشرطة العراقية والحشد الشعبي.

وقالت اللجنة في بيان "ننفي وبشكل قاطع ما يتم تناوله من وجود قوة عسكرية أجنبية في كربلاء".

واكدت اللجنة، أن "من يقوم بتوفير الحماية للزائرين الجيش العراقي والشرطة العراقية والحشد الشعبي"، مطالبة بـ"توخي الدقة بنقل الأخبار والمعلومات".

وتناقلت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان هناك قوة عسكرية أجنبية دخلت كربلاء لحماية الزائرين.