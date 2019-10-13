وزارة النفط تنفي صدور مذكرة قبض بحق مدير شركة سومو

نفت وزارة النفط، اليوم الأحد، صدور مذكرة قبض بحق مدير عام شركة تسويق النفط الوطنية، سومو، علاء الياسري.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تنفي "ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشان اصدار مذكرة قبض بحق الياسري"، مبدية استغرابها "من صدور مثل هذه التصريحات غير الدقيقة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة عبر وسائل الاعلام"، عادة أنها "لا تعدو الا ان تكون معلومات يحاول البعض فيها ارباك عجلة التطور والنمو الاقتصادي في البلاد واستهداف لعمل الوزارة والمسؤولين فيها".

وأكد البيان، احتفاظ وزارة النفط بـ"حقها القانوني في رفع دعوة قضائية ضد الجهات التي تروج لمثل هذه التصريحات والجهات التي تطلقها، لتنال جزاءها العادل من القضاء العراقي"، داعيا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات وضرورة استقاءها من مصادرها الرسمية عملا بمبدأ الشفافية والمصداقية في نقل المعلومات وتداولها".