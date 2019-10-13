اعتقال مطلوب في كركوك هرب من سجن تكريت عام 2014

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، إلقاء القبض على "إرهابي" في محافظة كركوك هرب من سجن تكريت عام 2014.

وقالت الخلية، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابي في سيطرة التون كوبري بمحافظة كركوك، وهو من الهاربين من سجن تكريت عام ٢٠١٤".

وأضافت الخلية في بيان أن "الإرهابي كان يعمل ضمن ما يسمى فرقة القادسية باللواء الثاني في عصابات داعش الإرهابية، وقد جاءت هذه العملية بعد أخذ الموافقات القضائية".