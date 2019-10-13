تحشيد عراقي قرب الحدود مع سوريا ومخاوف من استغلال الارهابيين العمليات التركية

افاد مصدر امني، بأن هناك تحشيد عسكري عراقي قرب الحدود مع سوريا، فيما حذر من استغلال الارهابيين العمليات العسكرية التركية.

وقال المصدر ان "نحو 10 آلاف جندي وعنصر أمن ومن الحشد يتواجدون في المنطقة الحدودية الممتدة من ناحية ربيعة غربي الموصل، والتي تقابلها من الجانب السوري منطقة اليعربية، وصولاً إلى بداية مثلث فيش خابور العراقي السوري، والذي يقابله في الجانب السوري بلدة المالكية".

واضاف ان "المناطق المناظرة للعراق ما زالت تتواجد فيها قوات سورية الديمقراطية (قسد)"، موضحا انه "تم نشر القوات على طول الحدود الشمالية الغربية مع سورية وهدفها منع اختراقها، وهناك حالياً مناقشات بشأن نازحي مخيم الهول من الجنسية العراقية فقط".

وبخصوص النازحين الذين يدخلون حدود العراق عبر إقليم كردستان، اكد المصدر ذاته أنه "تقرر استقبال النازحين الفارين من المعارك من المدنيين في الإقليم"، لافتا الى ان "المخاوف الحالية لدى العراق هي من تسلّل إرهابيين يستغلّون العمليات العسكرية هناك والفوضى الناجمة عنها".

يذكر ان مجلس الامن الوطني ناقش في 11 تشرين الاول الحالي، تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، فيما وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري.