القضاء يعلن حصيلة الموقوفين من المتظاهرين

اعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، عن حصيلة الموقوفين من المتظاهرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بخصوص قضايا المتظاهرات وانسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء، نعلن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين".

واضاف ان "الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوف عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على إفراد القوات الامنية "، مشيرا الى ان "حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت 3 موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة".

وتابع ان "إحصائية رئاسة استئناف بابل بلغت 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائممقام المحاويل"، لافتا الى ان "حصيلة رئاسة استئناف ذي قار بلغت 2 موقوفين لعثور بحوزتهم على قنابل (مولوتوف) محلية الصنع".

واكد انه "بقية الاستئنافات لم ترد فيها إي حصيلة للموقوفين بشأن التظاهرات".