الرئيس صالح يتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، 13 تشرين الأول، 2019، أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن "صالح تسلم في قصر السلام ببغداد، اليوم، أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوت".

وأعرب رئيس الجمهورية، عن "أمنياته للسفير هوت بالنجاح في اداء مهامه الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي".