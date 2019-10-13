الأخبار

النجف تقرر ابتداء عطلة الزيارة الأربعينية اعتباراً من يوم غد الاثنين


أعلن مجلس محافظة النجف، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين (14 تشرين الاول 2019).

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمجلس النجف، أنه "بالنظر للزخم الحاصل في محافظة النجف الاشرف ومن اجل تقديم افضل الخدمات لزوار أربعينية  الإمام الحسين،  قرر مجلس محافظة النجف إضافة يوم غد الاثنين  المصادف 14 /10 /2019  الى العطلة المقرة سابقا من قبل المجلس".

وكان المجلس قد قرر تعطيل الدوام الرسمي 4 ايام اعتبارا من يوم الثلاثاء (15 تشرين الاول الجاري) بمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين، على أن يشمل تعطيل الدوام الدوائر الخدمية والامنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحشيد عراقي قرب الحدود مع سوريا ومخاوف من استغلال الارهابيين العمليات التركية
القضاء يعلن حصيلة الموقوفين من المتظاهرين
الرئيس صالح يتسلم أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد
النجف تقرر ابتداء عطلة الزيارة الأربعينية اعتباراً من يوم غد الاثنين
عضو مجلس الديوانية حسين البديري: لا صحة لصدور مذكرة قبض جديدة بحقي
محمود عثمان بعد تصريح ترامب: واشنطن تخذل الشعوب الصغيرة وهذا ما نصحت به كرد سوريا والعراق
نائب فائز بالانتخابات عن سائرون يقيم دعوى قضائية على الحلبوسي لمنعه دخول البرلمان ثلاث مرات
النزاهة تضبط حالات اختلاس لأسمدة ومواد زراعية في بابل
السفارة العراقية في السويد تصدر توضيحا بشأن تهديدها بالتفجير
الجمارك: جهاز فحص الحقائب (السونار) يعمل بصورة جيدة في مطار النجف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.26
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك