النجف تقرر ابتداء عطلة الزيارة الأربعينية اعتباراً من يوم غد الاثنين

أعلن مجلس محافظة النجف، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين (14 تشرين الاول 2019).

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمجلس النجف، أنه "بالنظر للزخم الحاصل في محافظة النجف الاشرف ومن اجل تقديم افضل الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين، قرر مجلس محافظة النجف إضافة يوم غد الاثنين المصادف 14 /10 /2019 الى العطلة المقرة سابقا من قبل المجلس".

وكان المجلس قد قرر تعطيل الدوام الرسمي 4 ايام اعتبارا من يوم الثلاثاء (15 تشرين الاول الجاري) بمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين، على أن يشمل تعطيل الدوام الدوائر الخدمية والامنية.