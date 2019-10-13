عضو مجلس الديوانية حسين البديري: لا صحة لصدور مذكرة قبض جديدة بحقي

نفى عضو مجلس محافظة الديوانية، حسين البديري، الاحد (13 تشرين الاول 2019)، صدور مذكرة قبض جديدة بحقه.

وقال البديري في حديث صحفي إن "لا صحة لصدور مذكرات قبض جديدة بحقي، موقفي القانوني سليم وانا حاليا أباشر عملي عضواً في مجلس المحافظة".

وأوضح أنه "كان مشرفا مع القوات الأمنية على تأمين التظاهرات"، التي قال إنها يؤيد "السلمية منها"، وذلك عقب القبض عليه بتهمة قمع المتظاهرين، وضربهم.

وتابع قائلاً، إن "اتهامنا بالفساد أمر مرفوض وغير حقيقي مطلقا".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بياناً، قال فيه إن "محكمة تحقيق الشامية، أصدرت أمراً بإلقاء القبض على عضو مجلس محافظة الديوانية حسين جاهد بديري لاعتدائه على المتظاهرين"، في ما يبدو أنه اعلان قديم عن مذكرة القبض التي أصدرت في السابق.