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نائب فائز بالانتخابات عن سائرون يقيم دعوى قضائية على الحلبوسي لمنعه دخول البرلمان ثلاث مرات


أكد الفائز بعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة باسم خشان، اليوم السبت، مضيه بمقاضاة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لـ"عدم السماح" له بالمباشرة في تأديه مهامه النيابية.

وقال خشان، في حديث صحفي إن " رئاسة مجلس النواب مستمرة في عدم تنفيذ القانون ومخالفة الدستور وعدم السماح لي بالمباشرة في اداء مهامي كعضو في المجلس، رغم إقرار المحكمة الاتحادية لي بهذا الحق، ولذلك لجأت إلى مقاضاة الحلبوسي"، متهما إياه بـ"صرف مبالغ دون أساس قانوني كصرفه رواتب لعضو البرلمان الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته، واستبدلته بي".

وأشار إلى تقديمه "شكوى لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادية ضد محمد الحلبوسي"، معربا عن ثقته بـ"أن القانون سيأخذ مجراه بشكل إيجابي في القضية".

وبعد قرار المحكمة الإتحادية بفوز باسم خشان في الانتخابات النيابية الأخيرة، تم منعه من دخول البرلمان 3 مرات، منذ شهر آب الماضي، وفيما يتهم خشان تحالف سائرون، الذي خاض الانتخابات ضمن قائمته، بالضغط على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للقيام بذلك، فأن حامد شاكر مستشار الأخير، عزا منع باسم خشان من دخول مجلس النواب إلى " عدم امتلاكه لأية وثيقة أو مستمسك يعرفه لدى حرس المجلس"، وأكد أن مباشرته بعمله النيابي "مسألة وقت، واتمام لبعض الإجراءات القانونية المتبقية".

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نائب فائز بالانتخابات عن سائرون يقيم دعوى قضائية على الحلبوسي لمنعه دخول البرلمان ثلاث مرات
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