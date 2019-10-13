النزاهة تضبط حالات اختلاس لأسمدة ومواد زراعية في بابل

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن تنفيذها عمليتي ضبطٍ في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية – فرع بابل، أسفرتا عن ضبط عددٍ من المتهمين؛ لقيامهم باختلاس كميات من الأسمدة والمواد الزراعية.

واشارت الدائرة إلى "قيام ملاكات مكتب الهيئة في محافظة بابل، التي انتقلت إلى مخازن أبي غرق، من ضبط أميني مخزنٍ في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية؛ لوجود نقص بمقدار(82) طناً من مادة (فول الصويا)، إضافة إلى ضبط البطاقات المخزنية التي يوجد فيها النقص".

وفي عملية منفصلة، تمكنت ملاكات المكتب بعد التحري وتدقيق مستندات الاستلام في مخزن الهاشمية ومطابقتها مع مستندات الإخراج (التجهيز) وقوائم البيع وبطاقة الحسابات المخزنية، تمكَّنت من ضبط أمين المخزن؛ لقيامه باختلاس أكثر من (46) طناً من الأسمدة المستوردة.

وأكدت الدائرة تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبط قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهم على قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في بابل؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (316 و340) من قانون العقوبات.