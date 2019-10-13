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الجمارك: جهاز فحص الحقائب (السونار) يعمل بصورة جيدة في مطار النجف


اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، جهاز فحص الحقائب (السونار) يعمل بصورة جيدة في مطار النجف، فيما دعت وسائل الإعلام الى استقصاء المعلومة الدقيقة من مصادرها المختصة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "كوادرها العاملة في مطار النجف تعمل على جهاز فحص الحقائب وتديره بمهنية وعلى مدار الساعة"، مبينة ان "الجهاز لم يتعرض لأي عطل".

و طالبت الهيئة بـ"عدم توجيه الاتهامات والتقصير دون الأحاطة بحيثيات الموضوع"، داعيا وسائل الإعلام الى "استقصاء المعلومة الدقيقة من مصادرها المختصة لأيصالها للجمهور دون المساس بجهات لاعلاقة لها بالمشكلة المطروحة".

 

وكان رئيس هيأة استثمار محافظة النجف قد أشار في وقت سابق من امس السبت، إلى "قيامه بتوجيه سؤال إلى الجهات المعنية في مطار النجف عن سبب عدم وجود جهاز فحص المخدرات"، مبيناً أن "الإجابة كانت غريبة.. اذ تم سحب الجهاز لغرض الصيانة من قبل هيئة المنافذ في بغداد".

 

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