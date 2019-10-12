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الشيخ جلال الدين الصغير : حزمة الوعود الحكومية تلامس جانبا من اوجاع المواطنين، وعلى الحكومة الحذر من تسلل الفاسدين للافادة منها
وكالة انباء براثا
61
2019-10-12
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