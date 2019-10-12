نزاهة البصرة تكشف عن تحركات لصرف أكثر من مليون دولار لتطوير اجهزة أميركية معطلة

كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، السبت، عن عدم جدوى مشروع كاميرات المراقبة المتلكئ منذ سنوات بسبب تعطل الأجهزة ووجود مشاكل فنية في منظومة مراقبة يستطيع الأطفال اختراقها وتشغيل (افلام الكارتون) في شاشاتها.

وقال رئيس اللجنة محمد مهدي المنصوري في تصريح صحفي ان "أجهزة الشركة المتعاقد معها سابقا لا تصلح للعمل ومنظوماتها الالكترونية قابلة للاختراق حتى من قبل الأطفال".

ولفت الى "وجود تحركات لصرف مبلغ يصل الى مليون ونصف دولار من اجل تطوير اجهزة الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية رغم ان الأجهزة معطلة اساسا"، واصفا اجراء صرف مبالغ اضافية على شركة متلكئة بـ"الأجراء الفاسد والخطير الذي يؤثر سلبا على امن البصرة".

ودعا الى "محاسبة الشركة القديمة وفتح ملف التعاقد معها والمضي بأجراءات التعاقد مع شركة رصينة لها اعمال مماثلة".