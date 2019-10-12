حشد الانبار : تدمير 10 انفاق سرية بعملية دهم وتفتيش بالمناطق الصحراوية

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، عن تدمير 10 انفاق سرية وال استيلاء على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة.

وقال العبيدي في حديث صحفي اليوم السبت، ان "القوات الامنية نفذت عملية استباقية استهدفت منطقة الكصيرات في صحراء الانبار الغربية تمكنت من خلالها تدمير 10 انفاق سرية لمجرمي داعش".

واضاف العبيدي ان "القوات الامنية تمكنت ايضا من الاستيلاء على اسلحة خفيفة ومتوسطة ومتفجرات تم ابطال مفعولها من قبل فرقة معالجة المتفجرات دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية" مبينا ان "معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من تدمير هذه الانفاق والاستيلاء على اسلحة عصابات داعش في المناطق المستهدفة".

واشار العبيدي الى ان "حملة تامين المناطق الصحراوية مستمرة وبمساندة طيران الجيش والقوة الجوية لتعقب خلايا ارهابيي داعش واماكن اختفائهم".